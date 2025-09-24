SUS passa a oferecer mamografia para mulheres a partir de 40 anos

Medida amplia acesso ao exame preventivo em faixa etária que concentra quase um quarto dos casos de câncer de mama no Brasil.

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (23.set) que mulheres de 40 a 49 anos terão acesso a mamografias pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mesmo sem sinais ou sintomas de câncer.

A decisão atende uma faixa etária responsável por 23% dos diagnósticos da doença, em que a detecção precoce aumenta significativamente as chances de cura.

A recomendação é que o exame seja feito sob demanda, em decisão conjunta com o profissional de saúde. Até então, mulheres dessa faixa etária só conseguiam realizar o exame no SUS com histórico familiar ou sintomas. Em 2024, mais de 1 milhão de mamografias foram feitas em pacientes com menos de 50 anos, o que representa 30% do total.

O anúncio faz parte do pacote de medidas do programa Agora Tem Especialistas, que levará 27 unidades móveis a 22 estados para ampliar o acesso a consultas, exames e cirurgias oncológicas.

O governo também ampliou a idade máxima para rastreamento ativo de 69 para 74 anos, já que quase 60% dos casos ocorrem entre 50 e 74 anos.

Além da ampliação do acesso ao exame, o SUS vai incorporar novos medicamentos modernos para o tratamento do câncer de mama, como o trastuzumabe entansina e os inibidores de ciclinas.

Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, as negociações garantiram até 50% de desconto, permitindo que milhares de mulheres tenham acesso a terapias de ponta.

Em 2024, o SUS realizou cerca de 4 milhões de mamografias de rastreamento e 376 mil diagnósticos. Para outubro, mês de conscientização do câncer de mama, a expectativa é alcançar até 120 mil atendimentos com as carretas de saúde da mulher, além da entrega de novos equipamentos para diagnóstico e tratamento.