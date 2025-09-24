Pequenas empresas continuam protagonistas na economia de Votuporanga

Levantamento do Sebrae-SP aponta um aumento de 14% na densidade empresarial dos MEIs, ME e EPPs, em comparativo com o mesmo período de 2024.

Um levantamento do Sebrae-SP, por meio do DataSebrae, confirmou a força dos pequenos negócios na economia de Votuporanga. A cidade contabiliza atualmente 16.398 empresas ativas, das quais a maioria está concentrada nos Microempreendedores Individuais (MEIs), microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs). Juntas, essas categorias somam 12.975 estabelecimentos, representando quase 80% do total.

Em relação ao mesmo período de 2024, houve um crescimento de 14% das empresas de pequeno de porte, quando o total na cidade era de 11.337. Os MEIs lideram o ranking, com 7.369 registros, seguidos pelas microempresas com 4.693 registros e pelas EPPs com 913.

“O aumento acompanha uma tendência de expansão do empreendedorismo. Como foi possível notar, os MEIs estão na liderança e esse aumento, em sua maioria, é motivado pela busca por formalização e pela necessidade de geração de renda”, destacou o gerente regional do Sebrae-SP Jorge Zanetti.

Embora a base da economia esteja nos pequenos, Votuporanga também se destaca pela presença de empresas de médio e grande porte, que somam 3.423 estabelecimentos.

Perfil das empresas

O perfil das empresas votuporanguense, de acordo com os dados, revela a predominância do setor de serviços, que concentra 6.769 estabelecimentos. Em seguida aparece o comércio, com 4.517 empresas, que confirma mais uma vocação comercial da cidade.

A agropecuária também ocupa papel relevante, reunindo 2.719 empreendedores, com a tradição agrícola regional. A indústria contabiliza 1.383 estabelecimentos, enquanto a construção civil responde por 1.004 registros. Há ainda seis empreendedores sem atividade informada.

“O Sebrae-SP sempre acompanha esses dados e perfis estratégicos. Importante destacar que o Sebrae tem braços para oferecer apoio a todos os tipos de perfis de empresas, temos capacitações e consultorias que vão desde a indústria ao agro. Mais do que abrir uma empresa, é preciso mantê-la competitiva. Nosso papel é apoiar os empresários em gestão, planejamento e adaptação ao mercado e conte com o Sebrae para isso”, finalizou o gerente.