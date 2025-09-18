Homem é preso com armas ilegais em Sebastianópolis do Sul 

Ação da DIG de Votuporanga, com apoio de policiais civis de Valentim Gentil e Cardoso, apreenderam quatro armas de fogo e 23 munições em mais uma fase da Operação Desarme.

Policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga/SP, com apoio de agentes das delegacias de Valentim Gentil/SP e Cardoso/SP, prenderam nesta quarta-feira (17.set) um homem de 35 anos por posse ilegal de armas de fogo em Sebastianópolis do Sul/SP.

De acordo com o apurado, a ação é parte de mais uma fase da Operação Desarme, que investiga denúncias de moradores sobre indivíduos armados na região. O mandado de busca e apreensão foi autorizado pela 8ª Região Administrativa Judiciária de São José do Rio Preto/SP.

Na operação, os policiais civis apreenderam quatro armas de fogo, sendo dois revólveres e duas espingardas, além de 23 munições.

Já o suspeito foi apresentado na sede da DIG de Votuporanga, onde foi autuado em flagrante, ouvido e liberado após o pagamento de fiança. O indivíduo responderá ao processo em juízo.