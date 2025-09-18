Comissão do Senado aprova venda de remédios em supermercados

Texto, que deve ir à Câmara, permite comercializar medicamentos controlados e proíbe exposição em gôndolas comuns. Proposta foi defendida pelo setor e pelo ministro da Saúde.

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou nesta quarta-feira (17.set) uma proposta que autoriza a venda de medicamentos e a instalação de farmácias dentro de supermercados.

Demanda antiga do setor, o texto estabelece regras para o comércio de remédios no varejo, como a criação de espaços separados e a obrigação da presença física de farmacêuticos.

Por questões regimentais, o projeto foi submetido a dois turnos de votação. Na primeira, o placar foi de 13 votos favoráveis a 0. Na segunda, a votação foi simbólica.