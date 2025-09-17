Calendário da Copa do Mundo 2026: veja datas de abertura e final 

Copa do Mundo 2026 acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México a partir do dia 11 de junho.

A Copa do Mundo 2026 está cada vez mais próxima. O principal torneio do futebol mundial terá seu pontapé inicial em 11 de junho de 2026. A Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, está garantida, apesar de não ter feito uma grande competição nas Eliminatórias.

De qualquer forma, o Brasil conhecerá seus adversários da fase de grupos em 5 de dezembro, data em que acontecerá o sorteio. Esta será a primeira edição da Copa com 48 seleções e três sedes: Estados Unidos, México e Canadá.

Serão 12 grupos, com quatro seleções em cada. As duas melhores de cada grupo se classificam para a próxima fase, além de oito melhores terceiros colocados.

A grande final será em 19 de julho, no MetLife Stadium, em New Jersey, nos Estados Unidos. O estádio foi palco da final da Copa do Mundo de Clubes, que teve o Chelsea como o grande campeão.

Três países-sede

Na maior edição da história da Copa do Mundo, 16 cidades nos Estados Unidos, México e Canadá receberão jogos. Mas por que três sedes diferentes?

A resposta para a pergunta está justamente no número de seleções que estarão presentes no Mundial. Como agora serão 48 equipes nacionais, a logística de centros de treinamento, alojamento e hotéis precisou ser alterada e mais cidades tiveram de ser incluídas para distribuir toda a demanda.

Os Estados Unidos terão 11 cidades, o México 6 e o Canadá, duas. Esta será a primeira vez que os canadenses receberão jogos de uma Copa do Mundo. Já os EUA foram sede em 1994 – e trouxeram sorte, já que o Brasil foi tetracampeão – e o México em 1970 – ano do tricampeonato do Brasil – e em 1976.

Outra parte da explicação é a rentabilidade, que será maior com o número elevado de seleções e, por consequência, de fãs que viajarão para acompanhar os jogos.

As cidades que receberão jogos