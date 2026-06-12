Foragido por matar mulher a golpes de facão em Votuporanga é preso no MS 

Luis Carlos Mendes Pereira, conhecido como “Cachorrão”, era procurado pela Justiça há 13 anos. Ele também é investigado por estupro e agressão contra uma mulher em Ponta Porã/MS.

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul capturou nesta quarta-feira (10.jun), em Ponta Porã, um homem considerado foragido da Justiça há aproximadamente 13 anos por um homicídio brutal cometido na zona norte de Votuporanga/SP.

De acordo com a Polícia Civil, identificado como Luis Carlos Mendes Pereira, conhecido como “Cachorrão”, foi alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Votuporanga.

A prisão foi realizada por equipes da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande/SP durante diligências que permitiram localizar e confirmar a identidade do suspeito, que permanecia em local desconhecido desde o crime.

Luis Carlos é apontado como autor da morte de Sirley Aparecida de Melo, de 44 anos, assassinada no dia 6 de fevereiro de 2013, por volta das 6h45, no bairro Pozzobon. Conforme registros da época, a vítima foi perseguida e atacada com diversos golpes de facão na Rua Rio Solimões, cruzamento com a Rua Joaquim Seraphim da Silva, enquanto seguia para o trabalho.

Embora o caso tenha sido enquadrado inicialmente como homicídio qualificado, a investigação reúne elementos que atualmente caracterizariam feminicídio. A vítima possuía histórico de denúncias contra o suspeito por ameaças, agressões físicas e violência psicológica, além de ter obtido medida protetiva de urgência poucos dias antes de ser assassinada.

Segundo informações divulgadas à época, Sirley havia registrado ao menos seis boletins de ocorrência contra o então companheiro. A decisão judicial determinava que ele mantivesse distância mínima de 300 metros da vítima. Mesmo assim, o suspeito teria descumprido a ordem, perseguido a mulher e cometido o crime.

Após o homicídio, Luis Carlos desapareceu. A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Votuporanga chegou a divulgar sua fotografia em busca de informações que ajudassem a localizar seu paradeiro.

O veículo utilizado na fuga, um GM/Monza, foi encontrado abandonado em um posto de combustíveis às margens da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320). Dentro do automóvel, policiais localizaram vestígios de sangue.

Cachorrão é investigado por violência contra mulher em MS

Além da prisão pelo crime ocorrido em Votuporanga, a Polícia Civil identificou que o suspeito também é investigado por crimes praticados em Mato Grosso do Sul.

De acordo com boletim de ocorrência registrado em dezembro de 2025, uma mulher relatou ter sido vítima de estupro e lesão corporal em uma propriedade rural localizada na região de Ponta Porã.

Conforme o relato, o agressor teria colocado uma faca em seu pescoço e a obrigado a manter relações sexuais.

A vítima afirmou ainda que foi derrubada no chão e agredida com chutes na região das costelas durante a violência. Ela precisou receber atendimento médico e foi encaminhada ao Hospital Regional com suspeita de fratura.

Até então, o autor dos crimes registrados em Mato Grosso do Sul não havia sido formalmente identificado. Com a captura realizada nesta semana, os investigadores conseguiram confirmar a identidade do suspeito e qualificá-lo também no procedimento que apura os fatos ocorridos em Ponta Porã.

Segundo a Polícia Civil, a identificação representa um avanço importante para as investigações em andamento e permite a continuidade das medidas judiciais relacionadas aos crimes denunciados pela vítima.

Após a prisão, “Cachorrão” foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.