Homem é preso por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo em Votuporanga

S.A.S., de 62 anos, foi localizado pela Polícia Civil durante cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

Policiais civis do 2º Distrito Policial de Votuporanga/SP prenderam, nesta quarta-feira (10.jun), um homem de 62 anos, identificado pelas iniciais S.A.S., investigado por uma tentativa de homicídio, ocorrida no dia 26 de maio.

De acordo com o apurado, o crime ocorreu após desentendimento com a vítima, identificado como L.J.G., de 23 anos, em razão de questões envolvendo um imóvel locado. Na ação, S.A.S., teria se dirigido à sua residência, retornando em seguida armado com um revólver, efetuando disparos em direção à vítima, que não foi atingida.

O episódio de violência resultou nos pedidos de busca e apreensão para o imóvel e de prisão preventiva do investigado, representados pela Polícia Civil e autorizados pelo Poder Judiciário.

Durante o cumprimento do mandado, por volta do meio-dia, os policiais civis localizaram o suspeito em frente à sua residência, ocasião em que foi abordado e preso. Já em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, encontraram, por indicação de S.A.S., o revólver calibre 38, utilizado no crime, além de cartuchos intactos e dois cartuchos deflagrados.

Diante do fato, o indivíduo foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde S.A.S., foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.