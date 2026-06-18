Homem é preso após ser flagrado com moto clonada e motor adulterado 

O flagrante da equipe de Força Tática ocorreu nesta terça-feira (16), na zona sul de Votuporanga/SP.

Uma ação de patrulhamento da Força Tática da Polícia Militar resultou na prisão de um homem nesta terça-feira (16.jun), na zona sul de Votuporanga/SP. Ele foi flagrado conduzindo uma motocicleta com sinais de identificação adulterados e com uma placa pertencente a um veículo furtado.

De acordo com o apurado, a abordagem ocorreu na Avenida Conde Francisco Matarazzo, nas imediações do Matarazzo, durante uma operação policial focada no combate ao tráfico de entorpecentes e na recuperação de veículos roubados na região.

Na ação, os PMs decidiram parar o condutor após perceberem que a motocicleta, uma Honda, de cor vermelha, ostentava uma placa que já constava nos registros internos da corporação como produto de furto. Ao ser questionado pelos policiais militares sobre a origem do veículo, o homem alegou que havia comprado a moto em um leilão. Ele explicou ainda que tinha modificado a estrutura original do veículo ao instalar o motor de uma Honda/CBX 200 Strada para utilizá-lo em seus deslocamentos diários.

Apesar das justificativas apresentadas pelo condutor, a combinação de placa furtada e modificações sem autorização legal configurou crime. Diante das irregularidades evidentes no chassi e nos componentes, os policiais militares deram voz de prisão em flagrante ao homem, que foi apresentado na Central de Flagrantes da Polícia Civil.

O caso foi registrado oficialmente como adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O suspeito não teve o direito de responder em liberdade e foi encaminhado a carceragem, permanecendo à disposição da Justiça.