Neymar treina com bola na seleção brasileira e recebe batismo de companheiros 

Brasil faz penúltimo treino antes de duelo contra o Haiti, na segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

O Brasil fez nesta quarta-feira o penúltimo treino antes do jogo contra o Haiti, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. No início da tarde, Carlo Ancelotti comandou o trabalho com os 26 jogadores em Nova Jersey. A principal novidade foi Neymar trabalhando junto com os companheiros no aquecimento. Ele foi aplaudido pelos atletas e passou por uma espécie de batismo em um corredor polonês.

Diferente da última terça-feira, quando o camisa 10 bateu bola sozinho, esta foi a primeira atividade dele reintegrado ao grupo. Depois dos primeiros 10 minutos do treino, Neymar fez trabalhos físicos separadamente.

Ele não enfrentará Haiti, já que ainda precisa aprimorar o condicionamento físico e ganhar ritmo de jogo. Na entrada em campo, o camisa 10 brincou com os jornalistas perguntando se estavam com saudade dele.

A imprensa teve acesso somente aos 15 minutos iniciais do treinamento. Nesse período, Carlo Ancelotti fez um trabalho tático e indicou uma escalação no 4-2-4. No campo, o time de linha foi posicionado com Danilo (e depois Éderson), Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Fabinho e Bruno Guimarães; Martinelli, Vini Jr., Igor Thiago e Luiz Henrique.

Na segunda-feira, Neymar fez exames e desfalcou a atividade. O departamento médico quis avaliar o processo de cicatrização do problema na perna direita do atacante. Na terça, ele esteve em campo pela primeira vez desde a apresentação da Seleção para a Copa e fez corridas lineares. Já nesta quarta, fez trabalhos com maior complexidade, como trocas de direção e frenagem.

A lesão na panturrilha direita, sofrida em derrota do Santos para o Coritiba por 3 a 0, completa um mês nesta quarta-feira. Apesar de a aparição trazer esperança, a comissão técnica é cautelosa e não quer queimar etapas para que Neymar tenha a melhor recuperação possível.

Até então, o camisa 10 vinha trabalhando apenas na parte interna do centro de treinamento, junto de fisioterapeutas e preparadores físicos. Nas últimas semanas, a CBF reforça nos bastidores que Neymar não está apenas tratando de lesão, mas treinando a parte física com as limitações que a panturrilha demanda. A preocupação é de que ele não perca tanto a condição muscular, com a transição para o campo sendo direcionada para a questão cardiovascular.

Segundo colocado do Grupo C ao lado de Marrocos com um ponto somado, o Brasil volta a campo nesta sexta-feira, contra o Haiti, às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia.

*Com informações do ge