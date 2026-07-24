Acidentes em cruzamentos deixam três feridos em Votuporanga 

As colisões envolvendo carro e motocicleta ocorreram nas esquinas das ruas Bahia com a Rio de Janeiro e Amazonas com Alagoas.

Acidentes de trânsito continuam fazendo vítimas em Votuporanga/SP e mobilizando esforços das equipes de resgate.

De acordo com o apurado pelo Diário, por volta das 7h, desta quinta-feira (23.jul), uma grave colisão envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrada no cruzamento das ruas Bahia com a Rio de Janeiro, na área central.

Segundo informações coletadas no local, por razões que ainda serão esclarecidas pelas autoridades, o veículo colidiu contra uma motocicleta que teria avançado a sinalização semafórica existente no local. A violência do impacto foi forte que arrancou uma placa de sinalização e um árvores de porte pequeno.

A motociclista foi socorrida para atendimento médico; já a motorista do carro teria sofrido apenas ferimentos leves.

Já por volta das 14h30, também na área central, um veículo Mercedes-Benz/C200 seguia pela Rua Amazonas, quando por motivos que são apurados, colidiu contra uma motocicleta com dois ocupantes e seguia pela Rua Alagoas, em seguida, perdeu o controle de direção e bateu contra uma palmeira plantada na calçada.

Ainda segundo o apurado, os ocupantes da motocicleta, um homem e uma mulher, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para atendimento médico. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

A dinâmica do acidente será investigada. O local também possui sinalização semafórica.