Primeira onda de frio do inverno deve atingir grande parte do Brasil 

Resfriamento começa no dia 22. Os primeiros efeitos devem ser sentidos no Sul do país, além de áreas de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Em Votuporanga, termômetros pode chegar a 6ºC.

Uma forte massa de ar polar deve provocar a primeira onda de frio do inverno de 2026 e derrubar as temperaturas em grande parte do Brasil a partir da próxima semana. A estação começa oficialmente em 21 de junho.

Massa de ar polar será ampla e intensa. Segundo o Climatempo, a primeira onda de frio do inverno de 2026 será provocada por uma grande massa de ar polar que avançará pelo interior da América do Sul.

“Nós vamos ter, nos primeiros dias do inverno de 2026, uma onda de frio, que é uma grande e forte massa de ar frio de origem polar que vai avançar pelo interior da América do Sul. É nesta situação que o ar gelado consegue avançar com maior abrangência e maior intensidade sobre o Brasil”, meteorologista Josélia Pegorim, do Climatempo.

Resfriamento começa no dia 22. Os primeiros efeitos devem ser sentidos no Sul do país, além de áreas de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

“Mas é a partir do dia 24 de junho que a potente e grande massa de ar frio de origem polar começa a chegar ali no norte da Argentina e no Paraguai, com seu potente centro de ar polar. Aí sim, esse ar gelado vai começar a invadir o interior do Brasil”, meteorologista Josélia Pegorim, do Climatempo.

O ar gelado chegará ao Norte. A previsão indica friagem intensa no Acre, em Rondônia e no sul do Amazonas. O Centro-Oeste e Sudeste também serão afetados. O ar frio deve se espalhar pelo interior dessas regiões nos últimos dias de junho.

A primeira grande incursão polar do inverno. A estação começa oficialmente em 21 de junho, às 5h24 (horário de Brasília), e a onda de frio será a primeira de grande abrangência e intensidade da temporada.

Segundo o Climatempo, termômetros podem chegar a 6ºC em Votuporanga. Confira a previsão para a próxima semana: