CAV oficializa retorno do atacante Caio Mancha, ex-Noroeste 

Jogador é o quinto reforço anunciado pelo Votuporanguense para a temporada 2026. O atleta de 33 anos já defendeu as cores da Pantera Alvinegra em 2019.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou a contratação do atacante Caio Mancha para a disputa da Série A2 de 2026. O centroavante de 33 anos tem no currículo passagens por times como Guarani, Portuguesa, Santa Cruz e Palmeiras, equipe na qual foi revelado. Pelo Verdão, conquistou a Série B do Brasileirão em 2013.

Na atual temporada, defendeu o Grêmio Prudente e o Noroeste. No Carcará, foram 12 jogos e três gols, enquanto, pelo Norusca, disputou sete jogos e marcou um gol.

Agora são cinco as contratações do Votuporanguense para a Série A2 do ano que vem. Anteriormente, foram anunciados o trio de goleiros Gabriel Félix, Pablo Caíque e Felipão, além do retorno do atacante Orlando Júnior, que também estava na equipe de Bauru.

O CAV terminou a A2 deste ano na 13ª colocação, com 17 pontos, e ficou de fora da Copa Paulista, torneio que compõe o calendário no segundo semestre. Para 2026, o Votuporanguense contratou o técnico Paulo Roberto Santos – “Rei do Acesso”.

Focado no processo de montagem do elenco, o presidente Edilberto Fiorentino – Caskinha, afirmou que o trabalho está sendo conduzido com foco e responsabilidade: “Estamos montando um elenco forte, equilibrado e comprometido com a história do CAV. A preparação começa em novembro, e queremos chegar prontos para fazer uma grande Série A2. O torcedor pode ter certeza de que terá um time competitivo em campo”.

Os treinos têm previsão de início no mês de novembro, quando os atletas se apresentarão oficialmente ao clube. A pré-temporada marcará o pontapé inicial da caminhada da Pantera Alvinegra rumo ao sonho do acesso a elite do futebol paulista.