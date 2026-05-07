Criança é baleada pela Polícia Civil durante perseguição a traficante em Rio Preto 

Segundo a polícia, menina de seis anos estava no banco traseiro do carro enquanto o pai buscava drogas; suspeito atropelou um policial durante a fuga e foi preso em flagrante.

Uma criança de seis anos, que estava no banco traseiro de um carro, foi baleada durante uma perseguição policial na noite desta quarta-feira (6.mai), em São José do Rio Preto/SP. O pai dela, que dirigia o veículo, foi preso com drogas.

Segundo a Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), a menina estava no carro com o pai, de 28 anos. Ao perceber a aproximação da polícia para uma abordagem, o suspeito fugiu.

Na perseguição, o homem acelerou na direção dos policiais civis e atropelou uma das agentes que estava a pé, enquanto participava do cerco. Diante disso, os policiais atiraram três vezes na direção do veículo Ford/Ka, de cor prata.

Em seguida, o homem estacionou o carro e foi feita a abordagem. Na vistoria do veículo, a equipe encontrou vários tijolos de maconha no porta-malas. A criança estava deitada com ferimentos no banco traseiro. Ela teria sido atingida de raspão no braço e no tórax.

A criança foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Depois, encaminhada para o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), estabilizada e sem risco de morte.

Já o pai dela foi conduzido à sede da DEIC, onde foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e lesão corporal qualificada, praticada contra agente de Segurança Pública no exercício da função.

As circunstâncias envolvendo a dinâmica da ocorrência serão apuradas pela Corregedoria da Polícia Civil.