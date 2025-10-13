Cultura e Turismo promove capacitação sobre elaboração e gestão de projetos culturais 

Formação gratuita orienta artistas e produtores sobre captação de recursos e estruturação de propostas no setor cultural.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promoverá, de 13 a 16 de outubro, o Curso de Elaboração e Gestão de Projetos Culturais, ministrado por Graziella Fuscaldo e Marinês Manhani de Lima. A formação será realizada no Cinema Cultural, no Parque da Cultura, das 19h às 22h, com inscrições gratuitas realizadas no local, momentos antes do início da atividade.

Destinado a artistas, produtores, gestores culturais e demais interessados, o curso tem como objetivo fortalecer a capacidade técnica dos participantes na construção de projetos para o setor cultural, contribuindo para o desenvolvimento das políticas públicas e o fortalecimento da economia criativa local.

Durante os quatro dias de capacitação, os participantes aprenderão sobre as diferentes fontes de financiamento disponíveis: municipais, estaduais e federais, além dos fundamentos da escrita de projetos eficazes. O conteúdo abordará ainda conceitos básicos de elaboração, definição de objetivos, estruturação de orçamentos e criação de cronogramas de atividades.

As instrutoras orientarão sobre as etapas de construção e aprimoramento das propostas, destacando estratégias para torná-las mais consistentes e alinhadas aos critérios de aprovação em editais e programas de incentivo.

De acordo com a secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, a iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal com a formação e o fortalecimento do setor cultural. “Nosso objetivo é capacitar os artistas e toda a comunidade interessada em promover cultura, para que compreendam todas as etapas de um projeto, desde a concepção até a captação de recursos. Quanto mais preparados estiverem, mais oportunidades poderão conquistar e mais forte se tornará o setor cultural de Votuporanga”, destacou.

A atividade contará com certificação emitida pela Secretaria de Cultura e Turismo, reforçando o compromisso da Prefeitura com a qualificação e o desenvolvimento do setor cultural no município.