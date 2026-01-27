Homem é preso após ameaçar a mãe e a irmã com barra de ferro em Votuporanga 

Indivíduo foi preso após a chegada da Polícia Militar. Vítimas precisaram se trancar em um dos cômodos da casa.

Um homem foi preso no final da tarde deste domingo (25.jan), em Votuporanga/SP, após ameaçar a mãe e a irmã com uma barra de ferro.

De acordo com o apurado, após um desentendimento, o suspeito passou a ameaçar as vítimas constantemente, que com medo se trancaram em um dos quartos do imóvel localizado na Rua Sergipe.

A Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência, onde um indivíduo estaria em estado de descontrole no interior da casa, armado com uma barra de ferro. Já pelo local, os PMs se depararam o homem na varanda, bastante alterado e portando a barra de ferro.

Em seguida, a equipe determinou que o suspeito soltasse a barra, sendo prontamente contido.

Ao PMs, mãe e filha contataram os momentos de tensão vividos dentro da casa, afirmando que o suspeito passou a quebrar objetos da residência e tentou arrombar a porta do quarto onde elas estavam escondidas, enquanto proferia ameaças.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.