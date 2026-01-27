CAV e Linense empatam sem gols pelo Paulistão A2 

Em jogo morno, equipes não saem do zero na Arena Plínio Marin e permanecem separadas por apenas um ponto. O Votuporanguense visita o Monte Azul, nesta quarta-feira, às 15h, no Estádio Otacília Patrício Arroyo.
O Clube Atlético Votuporanguense e Linense empataram sem gols, neste sábado (24.jan), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, diante de 1.331 pagantes, pela quinta rodada da Série A2 do Campeonato Paulista.
Com a bola rolando…
A primeira etapa foi de poucas emoções, reservando o lance mais agudo da Pantera Alvinegra somente para os acréscimos: Luiz Thiago recebeu cruzamento da esquerda e, à queima-roupa, cabeceou forte, mas a bola explodiu no travessão. No rebote, Fernandinho testou sem força e facilitou a defesa de Lucão.
O Votuporanguense seguiu tomando mais a iniciativa na volta do intervalo e assustou em chute de longe de Alison, mas Lucão fez boa defesa. Do outro lado, Vinícius Alves também levou perigo arriscando de fora da área que passou tirando tinta da trave do arqueiro Gabriel Félix.
Com o resultado, as duas equipes somam um ponto e seguem próximas na tabela: o CAV é o sexto colocado, com oito pontos, um a mais que o Elefante da Noroeste, que vem logo abaixo, em sétimo.
Próximo compromisso
O CAV volta a campo nesta quarta-feira (28), às 15h, contra o Monte Azul, no Estádio Otacília Patrício Arroyo, em Monte Azul Paulista, pela sexta rodada da Série A2.