Escola Municipal de Artes “João Cornachione – Oscarito” abre matrículas on-line

Inscrições gratuitas para alunos a partir de 8 anos passam a ser realizadas pelo aplicativo Conecta Votuporanga a partir desta segunda-feira (26).

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, anuncia uma importante novidade para a população: a partir desta segunda-feira, 26 de janeiro, as matrículas para os cursos da Escola Municipal de Artes “João Cornachione”, popularmente conhecida como “Oscarito”, passam a ser realizadas on-line, por meio do aplicativo Conecta Votuporanga.

Os cursos são destinados a crianças, jovens e adultos a partir de 8 anos de idade e são totalmente gratuitos, reforçando o compromisso do município com o acesso democrático à cultura e à formação artística. Entre as opções oferecidas estão Piano, Violão Popular, Violoncelo, Contrabaixo, Percussão Popular, Flauta Doce, Teatro, Canto Coral, Violino e Viola de Arco.

As vagas são preenchidas conforme a ordem de inscrição e, após o preenchimento, os interessados passam a integrar uma lista de espera ativa, que permanece válida durante todo o ano, possibilitando o chamamento conforme a abertura de novas turmas ou novas vagas.

Para a secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, a iniciativa reforça a importância da arte na formação integral do cidadão.

“A música e as artes em geral são fundamentais no desenvolvimento das crianças, pois estimulam a criatividade, a sensibilidade, a disciplina e o trabalho em equipe. Esses aprendizados acompanham o aluno ao longo da vida e trazem benefícios também na fase adulta, contribuindo para a formação de pessoas mais conscientes, humanas e preparadas para o futuro”, destaca a secretária.

A modernização do processo de matrícula, agora totalmente digital, também facilita o acesso da população aos serviços públicos, tornando o atendimento mais ágil e eficiente.

O Aplicativo Conecta Votuporanga está disponível gratuitamente nas lojas App Store e Play Store, bastando buscar pelo nome do aplicativo. A ferramenta amplia o acesso aos serviços públicos, fortalecendo a inovação, a conectividade e a sustentabilidade na relação entre a Prefeitura e a população.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da escola (17) 3422-4288.