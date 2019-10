Jovem morre baleado durante festa em Votuporanga

Segundo a polícia, jovem já tinha passagem pela polícia por porte de drogas.

Wanderlei Castro da Silva, conhecido como Wandinho Castro, de 20 anos de idade, morador do bairro Matarazzo – Zona Sul de Votuporanga, morreu na madrugada desta quarta-feira (16) após ser atingido com quatro tiros durante uma festa, no bairro Colinas, em Votuporanga .

Segundo a Polícia Civil, Wandinho estava em uma festa com amigos quando dois homens chegaram com uma moto no local e o garupa desceu do veículo e efetuou cinco disparos, sendo que quatro atingiram o jovem.

Ainda segundo a polícia, os amigos que estavam no local disseram que não conheciam os autores dos disparos.

A polícia afirmou ainda que a vítima tinha passagem pela polícia por porte de drogas. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

