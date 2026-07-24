Homem é multado em mais de R$ 20 mil após ser flagrado com 41 aves silvestres em Votuporanga 

A Polícia Ambiental vistoriou o imóvel no bairro Colinas após ouvir o canto dos animais da rua. Aves foram vistoriadas e soltas em mata ciliar da região.

Um homem foi multado em mais de R$ 20 mil após ser flagrado com 41 aves silvestres ilegais nesta quarta-feira (22.jul), na zona norte de Votuporanga/SP.

Segundo a Polícia Ambiental, a ocorrência teve início quando a equipe na rua ouviu um intenso canto de aves silvestres de uma casa no bairro Colinas, o que motivou a fiscalização no imóvel.

Ainda conforme a corporação, após a vistoria, foram localizados 13 coleirinhos-papa-capim e 28 canários-da-terra. Todos estavam mantidos em gaiolas de madeira e arame, sem qualquer identificação ou autorização.

O responsável informou não possuir licença para manter os animais em cativeiro e foi multado em R$ 20,5 mil por manter espécimes da fauna silvestre nativa em cativeiro sem autorização.

As aves foram submetidas a perícia pela Polícia Científica e avaliadas por um veterinário, que liberou o retorno dos animais à natureza.

De acordo com a Polícia ambiental, todos foram devolvidos em uma área de mata ciliar do Córrego Marinheirinho.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde a Polícia Civil fez o boletim de ocorrência.