Força Tática fecha “bar do tráfico”, apreende cocaína, arma e dinheiro em Votuporanga 

O proprietário do estabelecimento foi preso e autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Uma ação da equipe de Força Tática da Polícia Militar resultou na desarticulação de um esquema de tráfico de drogas que funcionava em um bar no bairro Jardim Santa Felícia, na zona leste de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento e intensificaram a fiscalização em um bar após denúncias de tráfico de drogas. Na abordagem, pela Rua Angelo Petenucci, uma mulher foi flagrada com uma porção de maconha e informou que havia recebido o entorpecente de uma adolescente, que confirmou a entrega.

Em seguida, durante as buscas no estabelecimento, foram localizados uma balança de precisão e uma porção de cocaína. O proprietário do bar foi identificado como suspeito de realizar o tráfico no local e, após diligências, também foi encontrado um revólver calibre .32 com munições em sua residência. Já na caminhonete pertencente ao suspeito, os PMs apreenderam R$ 30 mil em dinheiro e 18 porções de cocaína.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça, enquanto as duas mulheres foram ouvidas e liberadas.