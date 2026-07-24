Votuporanga segue em 3º lugar nos Jogos Regionais e conquista seis vitórias 

Delegação soma 107 pontos na classificação geral e encerra participação da natação com 21 medalhas; competição segue até sábado (25), em Penápolis.

Votuporanga segue entre os destaques da 68ª edição dos Jogos Regionais, disputada em Penápolis. A delegação soma 107 pontos e ocupa a 3ª colocação na classificação geral, atrás apenas das delegações de São José do Rio Preto e Araçatuba. A competição prossegue até este sábado (25.jul).

A delegação votuporanguense teve mais um dia positivo de competições, com seis vitórias em nove confrontos disputados. No futebol feminino, venceu Penápolis por 4 a 0. Pelo futebol masculino, superou Tanabi por 3 a 1. Também venceu no tênis de mesa feminino sub-21, ao bater Penápolis por 3 a 0, no voleibol masculino livre, com triunfo por 2 sets a 0 sobre Indiaporã (parciais de 25/22 e 25/21), além dos resultados positivos no xadrez feminino sub-21, por 4 a 0 diante de Coroados, e no xadrez masculino sub-21, também por 4 a 0, contra Avanhandava.

Outro destaque da delegação é a natação, que encerrou sua participação com 21 medalhas, sendo 12 de ouro, seis de prata e três de bronze, garantindo o título por equipes tanto no feminino quanto no masculino.

Na capoeira, Votuporanga também teve desempenho expressivo, conquistando seis pódios individuais, além do 2º lugar por equipes no masculino e do 3º lugar no feminino.

Entre as modalidades já encerradas, o município também garantiu o 2º lugar no biribol, karatê masculino, tênis masculino e capoeira masculina, além do 3º lugar na bocha, futebol feminino, handebol feminino, capoeira feminina e vôlei de praia masculino.

A delegação de Votuporanga segue na disputa das modalidades restantes até o encerramento da 68ª edição dos Jogos Regionais, neste sábado (25), em Penápolis, em busca de somar novos resultados e consolidar a campanha entre as principais do Estado.