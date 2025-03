Homem é preso após agredir ex-mulher em Votuporanga 

A vítima contou aos PMs que foi agredida dentro do carro e quando chegou em casa, no bairro Belo Horizonte II, se apoderou de uma faca e cortou os quatro pneus do veículo.

Um homem foi preso por violência doméstica na tarde desta terça-feira (11.mar), no bairro Belo Horizonte II, na zona Oeste de Votuporanga/SP.

De acordo com o registro policial, por volta das 15h, durante patrulhamento de DEJEMh (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho), policiais militares foram acionados via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento de ocorrência de dano material doloso pela Rua Antônio Pinatte, onde uma mulher teria cortado com uma faca os quatro pneus de um GM/Astra.

Em seguida, pelo local, os PMs ouviram as partes, constatando o dano no automóvel e acionaram a Polícia Científica para realização da perícia. Em conversa com a mulher, ela teria contado que seu ex-amásio, após deixá-la em casa, juntamente com uma criança de 6 meses de vida, filha do casal, teria agredindo-a, ainda no interior do automóvel, e no momento que desembarcou do veículo, teria corrido para o interior do imóvel e apoderando-se de uma faca, em um momento de fúria, danificado os pneus do carro.

Os policiais militares deram voz de prisão a V.B.M., por violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha, sendo apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e encaminhado a carceragem, permanecendo à disposição da Justiça. Já a mulher foi ouvida e liberada após o registro de ocorrência por dano material doloso.