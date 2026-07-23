Força Tática prende procurado pela Justiça em Votuporanga 

O indivíduo, que possuía mandado de prisão em aberto após condenação pelos crimes de furto e extorsão, foi flagrado no Distrito de Simonsen.

Um homem que constava como procurado pela Justiça foi preso pela equipe de Força Tática da Polícia Militar na manhã desta terça-feira (21.jul), no Distrito de Simonsen, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento preventivo com foco no combate a furtos, roubos e na localização de procurados pela Justiça, quando avistou o indivíduo em frente a uma residência na Rua José Perinelli.

Em seguida, como os PMs já tinham conhecimento da existência de um mandado de prisão expedido contra ele, após condenação pelos crimes de furto e extorsão, optaram pela abordagem imediata. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, no entanto, após a confirmação da identidade o indivíduo recebeu voz de prisão.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.