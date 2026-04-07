Homem é morto a tiros em Votuporanga 

O corpo de Alan Carlos Moraes, de 29 anos, foi encontrado na Rua Aparecido Felício Castro, no bairro Sonho Meu, na zona sul. Caso é investigado pela DIG.

Um homicídio de um homem de 29 anos foi registrado na noite da última sexta-feira (3.abr), no bairro Sonho Meu, na zona sul de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 23h30, o corpo de Alan Carlos Moraes foi encontrado já sem vida e apresentando ferimentos por disparos de arma de fogo no tórax e cabeça, por populares que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). No entanto, o óbito foi constatado no local.

Em seguida, após o trabalho da perícia científica o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e posteriormente liberado à família para sepultamento.

Até o fechamento desta reportagem não havia informações sobre prisões de suspeitos e o caso segue sob investigações da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga.