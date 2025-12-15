Homem é morto a tiros em Votuporanga 

Lucas Eduardo da Silva Monteiro, de 30 anos, foi executado no portão de casa na Rua Pascoal Mega, no bairro Jardim das Palmeiras I; o atirador chegou na garupa de uma motocicleta e fugiu logo após efetuar os disparos.

Um homem de 30 anos foi morto a tiros na madrugada deste sábado (13.ago), no bairro Jardim das Palmeiras I, na zona sul de Votuporanga/SP. Imagens de uma câmera de segurança flagraram o crime e mostram quando dois homens chegam em uma motocicleta que para em frente a uma residência na Rua Pascoal Mega, em seguida, o garupa desce e dispara ao menos seis vezes contra Lucas Eduardo da Silva Monteiro, que estava saindo do portão para a calçada do imóvel e é surpreendido pelos tiros.

As imagens mostram que o atirador volta para a motocicleta, sobe novamente no veículo, e os ocupantes fogem do local.

De acordo com a polícia, Lucas Eduardo da Silva Monteiro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Até a última atualização desta reportagem, a motivação do crime era desconhecida.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG).