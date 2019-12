Colisão frontal na vicinal de Álvares provoca a morte do bancário Kauê Gervilha

A motorista do Honda Civic – E.T.G – esposa de Kauê e o filho do casal de dois anos de idade, foram socorridos por populares ao Pronto Socorro da Santa Casa de Votuporanga e o estado de saúde dos dois são estáveis.

O acidente foi entre um Honda Civic e um Monza; além de Kauê, também faleceu no local do acidente, o motorista do Monza, Rubens Sabino Pereira, de 64 anos de idade, morador na cidade de Alvares Florence.

Um acidente ocorrido nas primeiras horas da madrugada deste domingo, 22, na vicinal que liga os municípios de Votuporanga a Álvares Florence, no quilômetro 4, provocou a morte de duas pessoas. Segundo apurado a família de Kauê retornava de Pontes Gestal pela vicinal de Álvares Florence, sentido Votuporanga; o motorista do Monza seguia sentido Votuporanga a Álvares Florence. As causas do acidente serão apontadas pela Polícia Científica de Votuporanga.

As vítimas

Kauê Gervilha tinha 29 anos e trabalhava na agência do Bradesco de Votuporanga. Já o motorista do Monza Rubens Sabino Pereira tinha 64 anos e residia em Álvares Florence.

A Polícia Científica esteve no local para colher informações que possam apontar as causas do acidente. Os corpos foram removidos por volta das 2 horas, para o Instituto Médico Legal (IML) de Votuporanga e serão liberados na manhã deste domingo para velório e sepultamento.

Momento em que o corpo do motorista do Monza era retirado das ferragens (Foto reprodução Votunews)