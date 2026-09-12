“SUSTO NO AR: avião da Gol com 190 pessoas faz pouso de emergência”.

(Foto TV Anhanguera)

Aeronave seguia para São Paulo quando tripulação declarou emergência e retornou ao Aeroporto de Goiânia; ninguém ficou ferido

Um avião da Gol Linhas Aéreas, com 190 pessoas a bordo, precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Goiânia na manhã deste sábado (12), após apresentar problemas técnicos pouco depois da decolagem.

O voo G3 1433 seguia de Goiânia para o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A aeronave transportava 184 passageiros e seis tripulantes.

Segundo relatos de passageiros, um forte estrondo foi ouvido durante o voo. Diante da ocorrência, a tripulação declarou emergência e iniciou o procedimento de retorno a Goiânia. Bombeiros e ambulâncias ficaram posicionados no aeroporto para acompanhar preventivamente a chegada da aeronave.

Apesar do susto, o avião pousou em segurança e ninguém ficou ferido. A administração do aeroporto informou que os protocolos previstos para esse tipo de situação foram acionados e que não houve intercorrências durante o pouso.