Votuporanga sediará torneio esportivo regional da AAFC com participação de seis cidades 

Evento da Associação dos Aposentados da Fundação CESP será realizado no dia 22 de setembro e homenageará o ex-superintendente Roberto Alencar Telles.

A Regional de Votuporanga da Associação dos Aposentados da Fundação CESP (AAFC) realizará, no próximo dia 22 de setembro, o Torneio Esportivo “Roberto Alencar Telles”, em homenagem ao ex-superintendente de Andradina, que marcou sua trajetória junto à entidade.

O evento acontecerá no Assary Club de Campo e reunirá atletas e associados de seis regionais da AAFC: Andradina, Bauru, Ilha Solteira, São José do Rio Preto, Três Lagoas e Votuporanga.

Durante o dia, os participantes disputarão diversas modalidades esportivas e recreativas, promovendo integração e confraternização entre os associados. A programação inclui competições de vôlei adaptado masculino e feminino, futebol society, dominó, dama, buraco, tranca, truco, bilhar e bocha.

Além das disputas esportivas, o torneio tem como objetivo fortalecer os laços de amizade entre os integrantes da associação e prestar homenagem à memória de Roberto Alencar Telles, figura reconhecida entre os associados da Fundação CESP.

A organização destaca que o encontro representa uma importante oportunidade de confraternização e intercâmbio entre participantes de diferentes cidades, além de valorizar Votuporanga como cidade anfitriã do evento.

Estão previstas as presenças de integrantes da Diretoria Executiva da AAFC, representantes das regionais participantes e autoridades locais.

A Regional de Votuporanga convida associados, familiares, amigos e a comunidade a prestigiarem o torneio, que promete reunir esporte, integração e homenagem em um dia especial de celebração e convivência.