Saev Ambiental faz reparo na rede de esgoto do Pró-Povo 

Uma casa construída de maneira irregular precisou ser demolida para a realização do serviço.

A Saev Ambiental realizou um reparo em um trecho da rede de esgoto, que fica localizada no bairro Pró-Povo, na zona norte de Votuporanga/SP. A autarquia recebeu inúmeras reclamações de moradores e vereadores, principalmente por causa do mau cheiro, nesta região próxima às ruas Nassif Miguel e Bem-Te-Vi.

Nesta segunda-feira (17.fev), uma equipe da autarquia precisou demolir uma casa que foi construída de maneira irregular no local e que, por consequência, atrapalhava qualquer tipo de reparo ou manutenção na rede de esgoto. A Saev Ambiental encaminhou à Procuradoria Geral do Munícipio (PGM) o pedido de autorização para a remoção da casa irregular. O serviço foi realizado após a autorização.

Já nesta terça-feira (18), o serviço foi retomado no local com uma retroescavadeira e foi necessário colocar uma capa em cima da tubulação para receber o concreto e evitar qualquer tipo de vazamento. Uma caixa do mesmo emissário localizada na Rua Nassif Miguel também está sendo reparada pela equipe da autarquia.

“Outra melhoria no Pró-Povo será realizada em breve. Vamos consertar também um trecho da tubulação de esgoto que passa pelo rio e que foi derrubada pelas fortes chuvas dos últimos dias”, disse Luciano Passoni, superintendente da Saev Ambiental.