Emerson Pereira culpa oposição por protestos e desabafa: “uma senhora de mais de 70 anos mandou eu para o inferno” 

O vice-líder do governo na Câmara fez alusão aos protestos contra o aumento nas contas de água que ocorrem desde a 1ª sessão ordinária do ano, em 26 de janeiro.

Jorge Honorio

Em um discurso em tom de desabafo, o vereador Emerson Pereira (PSD), vice-líder do governo Jorge Seba/Luiz Torrinha na Câmara Municipal de Votuporanga/SP, durante a 8ª sessão ordinária, realizada nesta segunda-feira (16.mar), colocou a responsabilidade dos protestos contra o aumento nas contas de água e vazamentos de esgoto na atuação de parlamentares de oposição, e afirmou ter sido ofendido no exercício da vereança.

“Por muitas vezes os vereadores vêm a essa tribuna relatar sobre a questão do comportamento legislativo. E muitas das vezes nós temos que ter as decisões corretas de analisar corretamente cada atitude do legislador representante do povo cidadão votuporanguense. Como já foi dito pelos nobres vereadores que me antecederam, relatando aí sobre a situação do trabalho legislativo, se nós andarmos pelos bairros da cidade de Votuporanga, nós vamos deparar com um cenário em que a população, elas não querem saber de brigas, elas não querem saber de confusão, elas querem saber de benefícios para a nossa população de Votuporanga. E eu digo, presidente, que na questão que ora estamos analisando de vossa excelência, nessas últimas sessões que tivemos desde o início do recesso parlamentar até o momento, estava sendo um pouco difícil de conduzir as coisas dentro dessa casa legislativa, onde muitas vezes nós fomos confrontados também com a população, a população fazendo as suas reivindicações, e por diversas vezes a população também nesse plenário democrático, às vezes ofendia o vereador.”

“Como teve vereador dentro desta Casa de Leis que abriu até boletim de ocorrência, sendo acusado de ladrão, como se não estivesse votando um projeto de lei para beneficiar o rompimento da galeria lá do esgoto que estava passando lá próximo do Boa Vista. Estávamos votando aquele recurso de extrema importância, recurso aquele que a população estava cobrando, que a população estava reivindicando nessa Casa de Leis, e o prefeito mandou um projeto incluindo resolver aquele problema. E muitas das vezes as pessoas ofendendo, ofendendo, e nós tentando buscar solução, tentando dizer que nós estávamos juntamente com o Executivo para resolver os problemas pendentes da situação de Votuporanga, como vem sendo feito dentro da Saev Ambiental, através do novo superintendente que está lá ocupando o cargo como superintendente, Osvaldo de Carvalho, que está aí buscando resolver os problemas pendentes da nossa população”, emendou Emerson Pereira.

“Então, eu acredito que por diversas vezes, nós também, enquanto vereadores, é ofendido pela população, é ofendido pela população sem devermos. Em várias falas minhas, eu fui ofendido também por diversas pessoas que estavam aqui, onde uma senhora de mais de 70 anos mandou eu para o inferno. Eu estava aqui trazendo reivindicação produtiva, uma pessoa xingando ali, denegrindo a imagem do vereador, com ofensas, com vários tipos de ofensas, aí uma senhora pega e manda eu para o inferno, manda eu para a puta que não sei o quê. Então, presidente, nós também temos que ter a seriedade de saber que nós estamos nesse Poder Legislativo, como foi dito pelos senhores vereadores que me antecederam, nós somos representantes”, prosseguiu no discurso o vereador, relembrando sessões recentes e sob as tensões dos protestos enfrentados na Câmara.

“Como vereadores da oposição são respeitados dentro dessa Casa, mas nós também não podemos aceitar que vereadores que às vezes fazem oposição contra o governo joguem em xeque toda essa Casa Legislativa. Joguem em xeque os vereadores que foram eleitos democraticamente para defender a população de Votuporanga. Então é isso que eu queria ressaltar nessa noite, que todos nós estamos aqui para buscar melhorias para a cidade de Votuporanga. Queremos ver uma cidade melhor para todos. Não podemos muitas das vezes acreditar somente no vereador que às vezes vem a essa tribuna, colocar o vereador contra a população e a população contra os vereadores”, discorreu Emerson Pereira.

Nas galerias a reação ao discurso foi imediata, inclusive com vaias de manifestantes ao término.

A Câmara Municipal de Votuporanga enfrenta uma onda de protestos contra o aumento nas contas de água e vazamentos de esgoto desde a 1ª sessão ordinária do Poder Legislativo em 26 de janeiro, e segundo o apurado, segue sem prazo para terminar. Manifestantes ouvidos pelo Diário afirmaram que seguirão, de maneira ordeira, na Casa de Leis, até que o prefeito Jorge Seba (PSD) ouça as demandas e tome providências.

Ainda segundo o apurado, por outro lado, em outra esfera de Poder, os manifestantes esperam decisões de demandas junto ao Ministério Público e à Justiça, no tocante ao aumento da tarifa de esgoto e a esperada queda ou profunda revisão, já dada como certa nos bastidores, da polêmica Taxa do Lixo.