O encontro está marcado para acontecer a partir das 11h, deste domingo (5), no Centro Comunitário do município.

Com forma de agradecimento pelos serviços prestados à população, Álvares Florence promove neste domingo (5.out), o 6º Almoço e Leilão de Gado com renda revertida ao Hospital de Base de Rio Preto. O encontro está marcado para acontecer a partir das 11h, no Centro Comunitário do município.

Com vendas no local, o evento contará com espetos e bebidas. Para mais informações, os interessados podem procurar por Camila Pimenta (17) 98179-0531, Glaucia Waideman (17) 99758-5565 e Sandra Poltronieri (17) 99675-9123.

O Hospital de Base, junto com outras unidades do complexo Funfarme, como o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), oferece atendimento de média e alta complexidade, abrangendo consultas, exames de diagnóstico por imagem, cirurgias e tratamentos em mais de 50 especialidades médicas.

Álvares Florence promove o 6º Almoço e Leilão de Gado em prol do Hospital de Base