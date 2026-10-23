Oficina de stop motion convida participantes a criar curtas-metragens em Votuporanga

Atividade gratuita será conduzida pela artista visual e produtora cultural Inah Rios; não é necessário ter experiência prévia.

Leidiane Caroline

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A produção de animações a partir de fotografias e movimentos sequenciais será o ponto de partida de uma oficina gratuita de stop motion, marcada este sábado, 24 de outubro, às 16h, na Sala de Leitura e Oficina, no segundo piso do Parque da Cultura, em Votuporanga.

A atividade será conduzida por Inah Rios, artista visual, produtora cultural, bióloga e mestranda em Ensino de Ciências pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), e integra a contrapartida cultural do Celebraiz.

Voltada a iniciantes, a oficina apresentará conceitos básicos de animação, fotografia, enquadramento e composição de cenas. Os participantes conhecerão o aplicativo Stop Motion Studio, ferramenta que permite produzir animações com fotografias feitas pelo smartphone. A proposta é que os participantes se organizem em grupos para experimentar a técnica e criar seus próprios curtas-metragens.

Não é necessário ter experiência na área. Para participar, basta levar um smartphone compatível com o aplicativo. A atividade tem classificação livre e não exige inscrição prévia.

A iniciativa nasceu das experiências de Inah com arte, educação e produção audiovisual. Durante a graduação em Biologia, ela participou de um projeto de extensão que trabalhava questões de gênero e sexualidade com estudantes do ensino médio por meio de mídias digitais. A experiência proporcionou contato com ferramentas e conceitos técnicos do audiovisual e contribuiu para ampliar seu interesse pela linguagem cinematográfica.

A proposta tem como referência a educomunicação, abordagem que valoriza a participação ativa das pessoas nos processos de comunicação e produção de conteúdo. Para ela, oferecer acesso a ferramentas audiovisuais é uma maneira de estimular a autonomia criativa e mostrar que diferentes públicos podem produzir e compartilhar suas próprias narrativas.

“O objetivo é democratizar o acesso a ferramentas de comunicação, mostrando às pessoas que elas também podem aprender a contar suas próprias histórias”, explica.

Durante a oficina, Inah contará com a participação de um fotógrafo para apresentar os conceitos iniciais e exemplos de animações que possam inspirar os participantes. Depois dessa introdução, a ideia é que os grupos tenham liberdade para explorar possibilidades de criação, sem a exigência de alcançar um resultado tecnicamente perfeito.

Na avaliação da artista, o processo de experimentação é tão importante quanto o curta-metragem produzido ao final da atividade. A intenção é proporcionar um ambiente de aprendizado, descoberta e troca, no qual os participantes possam explorar ideias e referências próprias sem receio de errar.

Cinema ao alcance de todos

A oficina busca ainda aproximar o público da produção cinematográfica por meio de recursos acessíveis. Embora o cinema seja frequentemente associado a equipamentos especializados, equipes numerosas e estruturas de alto custo, técnicas como o stop motion permitem explorar princípios da animação com dispositivos simples.

A técnica consiste em fotografar objetos, personagens ou materiais em pequenas mudanças de posição e, posteriormente, reunir as imagens em sequência para criar a impressão de movimento. Com criatividade e planejamento, é possível desenvolver diferentes narrativas utilizando recursos disponíveis no cotidiano.

Inah acredita que o contato prático com esses recursos pode despertar o interesse tanto pela produção audiovisual quanto pela apreciação de filmes. A experiência pode igualmente ajudar os participantes a compreender as etapas envolvidas na realização de uma obra cinematográfica.

A artista carrega um interesse particular pelo cinema, despertado por um episódio que guarda na memória. Aos 17 anos, durante as férias na cidade de Goiás (GO), ela foi convidada a participar como figurante das gravações do filme “Duas Irenes”.

“Aquela experiência foi catártica. Pude observar a complexidade da gravação de uma cena, ver as grandes câmeras, a logística de organização, o preparo do ambiente e pessoas famosas ali atuando. Esse contato suscitou em mim um grande interesse por cinema. Por isso, acredito no potencial de conhecer essas ferramentas. Espero tocar outras pessoas como fui tocada, mesmo que de forma mais simples”, destaca.

Contrapartida cultural do Celebraiz

A atividade integra as ações vinculadas ao Celebraiz, iniciativa da Rede Interior Paulista (RIP), coletivo independente, sem fins lucrativos e apartidário fundado em 2025. O projeto busca ampliar o espaço destinado às culturas urbanas e às manifestações artísticas que encontram dificuldades de acesso aos circuitos culturais tradicionais.

Com o tema “Raízes Marginais”, a segunda edição do evento foi contemplada pelo Programa Bolsa Cultura 2026, da Secretaria de Cultura e Turismo de Votuporanga, com aproximadamente R$ 5 mil. O recurso contribuiu para ampliar a estrutura da iniciativa e viabilizar o pagamento de cachês aos artistas e à equipe.

Oficina de Stop Motion para Iniciantes