Cirurgiões-dentistas de Votuporanga participam de capacitação sobre atendimento a pacientes oncológicos

Formação promovida pelo DRS XV e pela Funfarme abordou os cuidados odontológicos na Atenção Primária à Saúde.

Cirurgiões-dentistas da rede municipal de saúde de Votuporanga participaram, na última sexta-feira (23.out), em São José do Rio Preto, de uma capacitação voltada ao atendimento odontológico de pacientes oncológicos na Atenção Primária à Saúde. Promovida pelo Departamento Regional de Saúde (DRS XV) e pela Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto (Funfarme), a atividade teve como objetivo ampliar conhecimentos e aprimorar o cuidado oferecido a esse público.

Representaram o município a coordenadora de Saúde Bucal, Thaísa Fernandes de Oliveira, e profissionais da Atenção Primária e do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). A formação abordou as necessidades específicas dos pacientes oncológicos e a importância do acompanhamento odontológico adequado durante o tratamento.

Para a secretária da Saúde, Ivonete Félix, a atualização dos profissionais contribui diretamente para a qualidade da assistência: “O paciente oncológico precisa de um cuidado integral, que considere suas necessidades específicas e ofereça segurança e acolhimento. Preparar nossas equipes para esse atendimento é fundamental para garantir uma assistência cada vez mais qualificada e humanizada”, destaca.

A participação na capacitação integra as ações de educação permanente da Secretaria da Saúde, voltadas à atualização dos conhecimentos e ao aperfeiçoamento das práticas profissionais, com o objetivo de aprimorar o atendimento oferecido à população.