Baú de Votu vai virar livro

Depois do grande sucesso do programa Baú de Votu, exibido semanalmente na TV Unifev e comandado pelo jornalista José Carlos Pontes, ele vai se transformar em um livro. O programa já no ar há quase dois anos e sempre trazendo entrevistas com pessoas que fazem parte de famílias que chegaram no início da fundação da cidade ou que, mesmo vindo pouco depois, fizeram parte do desenvolvimento da cidade.

A importância deste programa é que estão ficando registrados para sempre detalhes do crescimento da cidade desde a sua fundação. Até agora todas as publicações sobre a história de Votuporanga tratam do lado formal, dando nomes das principais pessoas que aqui vieram, mas sem detalhar de onde vieram, quando chegaram e o que fizeram assim que aportaram por estas terras. Além disso, muitas famílias que foram importantes não tiveram seus nomes registrados nas publicações.

O livro Baú de Votu – A História das Famílias que Participaram do Desenvolvimento da Cidade, de 208 páginas, tem duas frentes; sendo a primeira, ocupando duas páginas de cada um dos quase 100 entrevistados, onde é narrada a origem das famílias e qual trabalho fizeram quando aqui chegaram.

Como seria impossível resumir nas páginas os cerca de 50 minutos de cada entrevista, no final de cada depoimento haverá um QR Code que o leitor poderá, com o seu celular, acessar a entrevista que está no Youtube. Assim todas as entrevistas ficarão armazenadas e o livro servirá como um arquivo de todas as entrevistas.

Com este livro o leitor terá toda a história de Votuporanga narrada em vários aspectos por moradores antigos, formando assim um mosaico que se transformará na história contada por nós, Votuporanguenses.

A previsão de lançamento do livro é final de abril até a primeira quinzena de maio.