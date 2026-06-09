Governo vai propor elevar para 32% o etanol na gasolina para conter alta de preços 

Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a proposta de resolução será submetida ao CNPE nos próximos 15 dias.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou que o governo irá submeter ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) uma proposta de resolução para aumentar a mistura de etanol anidro na gasolina de 30% para 32% para conter a alta dos preços. De acordo com o titular da pasta, a medida deve ser formalizada nos próximos 15 dias.

O anúncio ocorreu após uma reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com representantes do setor de etanol, no Palácio do Planalto, nesta terça-feira (9.jun).

No ano passado, o colegiado havia aprovado o aumento da mistura obrigatória de 27% para 30%.

“Foi uma reivindicação trazida hoje pelo setor e que vai ser submetida, por determinação do presidente da República, ao próximo Conselho Nacional de Política Energética, que será marcada nos próximos 15 dias, para que a gente possa debater, e eu espero que deliberar sobre o tema”, destacou.

Ainda segundo o titular de Minas e Energia, a mudança pode resultar em uma economia de 450 milhões de litros de gasolina que deixarão de ser importados. Com isso, o governo espera impactos no preço dos combustíveis e acelerar o processo de descabornização.

“Um tema fundamental para a segurança energética, para a descarbonização, para aumentar ainda mais a mistura do etanol anidro na gasolina e poder, com isso, nos tornar autossuficientes, deixando de ser necessária a importação de gasolina e, com isso, minimizando os impactos também da guerra”, frisou Silveira.

A intenção do governo de propor o aumento no percentual da mistura obrigatória já havia sido externalizada por Lula em abril. Na época, o presidente também falou sobre elevar o percentual de biodiesel no diesel de 15% para 16%.

*Com informações do Metrópoles