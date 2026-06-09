Ambulatório de Oncologia da Santa Casa de Votuporanga celebra quatro anos de histórias transformadas

Com quase 5 mil atendimentos desde sua inauguração, o espaço une estrutura de ponta, segurança certificada e um olhar sensível para acolher pacientes e famílias no Noroeste Paulista.

O diagnóstico de uma doença oncológica mexe com as estruturas de qualquer pessoa e de sua família. É um momento em que o chão parece sumir e a busca por respostas se torna urgente. Sabendo que o tratamento do câncer vai muito além da medicina tradicional — exigindo empatia, acolhimento e uma rede de apoio sólida —, a Santa Casa de Votuporanga celebra neste mês o aniversário do seu Ambulatório de Oncologia.

Inaugurado em 3 de junho de 2022, o serviço completa quatro anos de dedicação exclusiva à vida. Desde que abriu suas portas, o Ambulatório já realizou 4.945 atendimentos, consolidando-se como um porto seguro de saúde e recomeços para Votuporanga e toda a região. Ao olhar para os dados epidemiológicos do espaço, nota-se uma maior predominância de atendimento ao público feminino, com uma faixa etária majoritária entre 60 e 69 anos — mães, avós e esposas que encontram ali a força para vencer cada etapa do processo.

Cuidado sob medida para cada história

Para oferecer um tratamento integral, o ambulatório conta com um corpo clínico altamente especializado, preparado para atuar em diferentes frentes da jornada oncológica:

Tumores Sólidos: A condução dos tratamentos para tumores sólidos fica sob a responsabilidade da Dra. Júlia de Oliveira Cordeiro, oncologista clínica que atua no planejamento terapêutico focado na individualidade de cada paciente.

A condução dos tratamentos para tumores sólidos fica sob a responsabilidade da Dra. Júlia de Oliveira Cordeiro, oncologista clínica que atua no planejamento terapêutico focado na individualidade de cada paciente. Câncer Hematológico: Os cuidados voltados às doenças do sangue, como o mieloma múltiplo, leucemias e linfomas, são liderados pela médica Mariana Carvalho da Silva Blanco, onco-hematologista dedicada a trazer o que há de mais moderno e seguro no combate a essas patologias.

Os cuidados voltados às doenças do sangue, como o mieloma múltiplo, leucemias e linfomas, são liderados pela médica Mariana Carvalho da Silva Blanco, onco-hematologista dedicada a trazer o que há de mais moderno e seguro no combate a essas patologias. Qualidade de Vida e Acolhimento: Compreendendo que cuidar significa também aliviar o sofrimento em todas as fases, a Dra. Kátia Ribeiro Fuza, médica paliativista, desempenha um papel fundamental. Ela atua no controle de sintomas e no suporte humanizado, garantindo dignidade, conforto e amparo técnico e emocional nas fases mais avançadas da doença oncológica.

Estrutura moderna e segurança de nível nacional

Localizado estrategicamente na Rua Tocantins (ao lado da Ouvidoria do Hospital), o Ambulatório de Oncologia foi projetado para que o paciente não precise se deslocar para grandes centros em busca de excelência.

O espaço oferece uma estrutura completa que inclui consultórios confortáveis, uma sala de infusão humanizada e uma farmácia especializada equipada com capela de fluxo laminar — tecnologia essencial que garante a manipulação rigorosa e segura dos medicamentos quimioterápicos.

A segurança do paciente é validada por padrões nacionais: o ambulatório possui a prestigiada certificação ONA Nível 2 (Acreditado Pleno), que atesta a segurança dos processos e a gestão integrada do cuidado. Além disso, por estar integrado ao complexo hospitalar da Santa Casa, o setor possui acesso imediato e facilitado a toda a infraestrutura de suporte da Instituição, como o Centro Cirúrgico, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o Pronto Socorro, oferecendo retaguarda completa para qualquer necessidade.

O calor humano da equipe multidisciplinar

Mais do que tecnologia e medicamentos, o verdadeiro diferencial do Ambulatório de Oncologia está nas pessoas. O tratamento é abraçado por uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais. Juntos, esses profissionais olham para o paciente de forma holística, cuidando do corpo, da mente e dando suporte social para que a caminhada seja mais leve.

Parcerias que viabilizam o acesso à saúde

Nascido para expandir o ecossistema de saúde da Instituição, o Ambulatório atende de forma estruturada a uma ampla rede de convênios parceiros, permitindo que beneficiários de Votuporanga e região tenham acesso ao tratamento perto de casa. O serviço atende aos planos:

SanSaúde

SulAmérica

Amafresp

Cabesp

Vivest

Apas

Economus

Bensaúde

“Celebrar estes quatro anos e quase 5 mil atendimentos nos dá a certeza de que estamos cumprindo nossa missão de oferecer medicina de alta qualidade com o coração. Cada número representa uma vida, uma família acolhida e uma história de superação que nos inspira a continuar evoluindo todos os dias”, destaca Lilian Curti, enfermeira responsável do Ambulatório.