Prefeitura abre licitação de quase R$ 75 mil para instalar semáforo em cruzamento 

O equipamento deve reforçar a segurança viária no entroncamento das ruas Alagoas e Minas Gerais.

Jorge Honorio

A Prefeitura de Votuporanga/SP abriu uma licitação para a instalação de um conjunto semafórico no cruzamento das ruas Alagoas e Minas Gerais, no bairro Patrimônio Novo.

Segundo o edital, a contratação tem por objetivo o fornecimento e a instalação completos do sistema semafórico, incluindo materiais, equipamentos, estruturas, controladores, grupos focais, cabeamento, dispositivos elétricos, programação, testes e demais serviços necessários para o pleno funcionamento do equipamento.

A contratação será realizada por empreitada por preço global, compreendendo o fornecimento integral dos materiais e a execução de todos os serviços necessários à implantação do conjunto semafórico, conforme as especificações constantes no Termo de Referência.

Os serviços deverão ser executados por empresa especializada, observando as normas técnicas aplicáveis, a legislação de trânsito vigente e as condições estabelecidas pela Administração Municipal. Os equipamentos e materiais previstos na contratação são classificados como bens comuns, uma vez que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser definidos objetivamente por especificações usuais de mercado.

A justificativa da Prefeitura está relacionada ao controle e à organização do tráfego no local. Segundo a Administração Municipal, trata-se de um cruzamento que registra grande movimentação de veículos e pedestres diariamente, fluxo que se intensifica nos horários de pico.

“O local registra grande movimentação de veículos e pedestres diariamente, sendo esse fluxo ainda mais intenso nos horários de pico. Trata-se de um importante cruzamento da cidade, formado por vias de acesso relevantes para a mobilidade urbana, onde o elevado volume de tráfego vem comprometendo a segurança e a fluidez do trânsito. Com a implantação do semáforo, será possível organizar melhor a circulação no local, proporcionando mais segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. A medida também contribuirá para tornar o trânsito mais ordenado, reduzir os riscos de acidentes, facilitar as travessias de pedestres e melhorar as condições de mobilidade para todos os usuários da via”, destacou a Prefeitura.

O prazo de vigência da contratação será de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato. O valor estimado para a implantação do conjunto semafórico é de R$ 74.649,10.

O edital está disponível no site da Prefeitura de Votuporanga, na plataforma eletrônica BLL e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), encerrando o recebimento das propostas em sessão no próximo dia 7 de agosto, às 8h. Mais informações e esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone (17) 3405-9700.