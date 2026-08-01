Votuporanga terá sequência de dias secos, tardes quentes e madrugadas amenas; chuva segue distante

Massa de ar seco predomina sobre o Noroeste Paulista e mantém estabilidade nos próximos dez dias; umidade do ar deve cair e especialistas reforçam alerta para hidratação e queimadas

Os moradores de Votuporanga devem se preparar para uma sequência de dias típicos do inverno no interior paulista. A previsão meteorológica para os próximos dez dias indica predomínio de sol, ausência de chuva, madrugadas amenas e tardes progressivamente mais quentes, cenário que também será observado em São José do Rio Preto, Araçatuba e demais municípios do Noroeste Paulista.

De acordo com os modelos utilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e por serviços especializados de previsão, uma área de alta pressão atmosférica continuará atuando sobre o Sudeste brasileiro, impedindo a formação de nuvens de chuva e favorecendo tempo firme em praticamente toda a região.

Em Votuporanga, as temperaturas máximas devem oscilar entre 30°C e 33°C durante boa parte da próxima semana, podendo atingir valores próximos de 35°C na reta final do período. As mínimas permanecem agradáveis, entre 15°C e 18°C, mantendo a característica de grande amplitude térmica: manhãs frescas e tardes bastante aquecidas.

Cenário semelhante em toda a região

A tendência é praticamente a mesma para os principais municípios do Noroeste Paulista.

Em São José do Rio Preto, a previsão aponta máximas entre 29°C e 35°C, também sem expectativa significativa de chuva. Já em Araçatuba, o calor deverá ganhar força ao longo da próxima semana, com máximas próximas dos 34°C a 35°C, mantendo o padrão seco característico desta época do ano.

Segundo o INMET, o interior do Estado de São Paulo permanecerá sob influência de uma massa de ar estável, condição que reduz a nebulosidade e praticamente elimina a possibilidade de precipitações no período.

Umidade merece atenção

Se por um lado o tempo firme favorece atividades ao ar livre, por outro aumenta a preocupação com a baixa umidade relativa do ar.

Durante as tardes, os índices poderão ficar abaixo de 30%, situação considerada de atenção pelos órgãos meteorológicos. Nessas condições, aumentam os casos de desconforto respiratório, ressecamento da pele, irritação nos olhos e agravamento de doenças alérgicas.

Especialistas recomendam:

ingestão frequente de água;

evitar exercícios físicos intensos entre 11h e 16h;

utilizar umidificadores ou recipientes com água em ambientes fechados;

redobrar os cuidados com crianças e idosos;

não realizar queimadas, prática que eleva o risco de incêndios e piora a qualidade do ar.

Agosto começa com características típicas do inverno

O início de agosto confirma o comportamento climático esperado para o interior paulista. Embora ainda ocorram madrugadas relativamente frias, a tendência é de aquecimento gradual durante as tardes, mantendo o predomínio do tempo seco.

A previsão climática para o mês também indica que o Sudeste deverá registrar baixos volumes de chuva, favorecendo dias ensolarados e temperaturas acima da média em diversos momentos, principalmente na segunda quinzena.

Resumo da previsão para Votuporanga

Próximos 10 dias: predomínio de sol e tempo firme;

predomínio de sol e tempo firme; Chuva: praticamente inexistente;

praticamente inexistente; Temperaturas máximas: entre 30°C e 35°C;

entre 30°C e 35°C; Temperaturas mínimas: entre 15°C e 18°C;

entre 15°C e 18°C; Umidade do ar: baixa durante as tardes;

baixa durante as tardes; Risco: aumento da ocorrência de queimadas e desconforto respiratório.

A recomendação é que a população acompanhe as atualizações diárias dos órgãos oficiais de meteorologia, já que mudanças na intensidade das massas de ar podem alterar as temperaturas, embora, neste momento, não haja indicativo de uma frente fria com potencial para provocar chuvas significativas sobre Votuporanga e região.