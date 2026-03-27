Cardápio da Festa das Nações de Votuporanga já está disponível

O cardápio da Festa das Nações já está nos canais oficiais da Prefeitura de Votuporanga, possibilitando que a população se organize e aproveite ao máximo a experiência gastronômica do evento que reunirá sabores, cultura e solidariedade nos dias 10, 11 e 12 de abril no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”. A festa é realizada pela Prefeitura de Votuporanga e Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Votu Solidária e apoio da Câmara Municipal, com patrocínio master da Itaipava.
O objetivo é facilitar o acesso da população às informações gastronômicas do evento, permitindo que visitantes e famílias possam se programar com antecedência. O cardápio pode ser conferido de forma prática e acessível por meio do site da Prefeitura, www.votuporanga.sp.gov.br. Lá, estão reunidas todas as informações da festa, cardápio para o público poder conferir de perto todas as opções de pratos típicos, e clubes de serviços e entidades participantes que integram a festa.
Além do portal institucional, as informações também estão disponíveis no aplicativo Conecta Votuporanga, ampliando o alcance da divulgação e garantindo que o público tenha acesso rápido pelo celular, a qualquer momento.
As redes sociais oficiais da Prefeitura, pelo perfil @prefvotuporanga, também estão sendo utilizadas como importantes canais de comunicação, com publicações informativas e atualizações constantes sobre o evento.
Para conferir todas as informações, basta acessar o site oficial pelo link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/festa-das-nacoes-2026/. O aplicativo Conecta Votuporanga está disponível gratuitamente nas lojas App Store e Google Play. Já nas redes sociais, as atualizações podem ser acompanhadas pelo perfil oficial @prefvotuporanga.
Pratos típicos
O evento será 100% beneficente com renda destinada às entidades assistenciais de Votuporanga, contribuindo diretamente para o trabalho desenvolvido junto à comunidade.
No cardápio, o público encontrará uma grande variedade de pratos típicos de sete países participantes. Representando a Arábia Saudita, estarão opções como esfirra com coalhada, kibe frito, kibe cru com coalhada e pão sírio. O Brasil marca presença com espetos e pastéis, enquanto os Estados Unidos trazem cachorro-quente, batata cone e hambúrguer.
A culinária francesa contará com croissants de diversos sabores, merengue, cestinha de morango e quiche. Já a Itália oferecerá pratos tradicionais como penne, espaguete, lasanha, rondelli, sofioli e mini-pizza. A cultura japonesa será representada por guioza, tempura, hot roll, yakisoba, chips de mandioca e dorayaki. Por fim, Portugal apresenta clássicos como bolinho de bacalhau e pastel de Belém.