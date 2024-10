Médico alerta sobre doenças ortopédicas em idosos

Dr. Ernesto Hoffmann reforça a importância dos exercícios físicos.

A saúde dos idosos exige atenção especial, principalmente quando o assunto é a prevenção de quedas e doenças ortopédicas. O médico de Família e Comunidade do SanSaúde, Dr. Ernesto Hoffmann, compartilha orientações fundamentais sobre como a manutenção de uma boa condição física pode ser crucial para a qualidade de vida na terceira idade.

A importância da “reserva muscular” para o futuro

Assim como fazemos uma poupança para garantir um futuro financeiro tranquilo, é fundamental também pensarmos em uma “reserva muscular” ao longo da vida, especialmente à medida que envelhecemos. A sarcopenia, fenômeno natural que leva à perda de massa muscular com o passar dos anos, pode afetar a mobilidade, o equilíbrio e aumentar o risco de quedas.

“À medida que envelhecemos, o corpo passa por mudanças que afetam a nossa mobilidade e equilíbrio. A perda de massa muscular, por exemplo, pode resultar em passos menores, dificuldade de marcha e uma postura mais encurvada. Isso, por sua vez, aumenta as chances de quedas e de problemas ortopédicos”, explica Dr. Ernesto Hoffmann.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 28% a 35% das pessoas com mais de 65 anos caem ao menos uma vez por ano. Entre as pessoas com 70 anos ou mais, esse índice sobe para 40%. As quedas estão entre as principais causas de fraturas e hospitalizações em idosos, representando cerca de 70% a 90% dos casos de fraturas no fêmur e outras fraturas osteoporóticas.

Exercícios físicos: a chave para a prevenção

Para combater esses efeitos da idade, a prática regular de exercícios físicos é essencial. Dr. Hoffmann destaca que é fundamental focar no fortalecimento dos músculos das pernas, especialmente as coxas e panturrilhas. “Esses músculos são os responsáveis pela nossa estabilidade e equilíbrio. Exercitar as pernas, além de melhorar a firmeza nas caminhadas, cria uma verdadeira reserva muscular que será fundamental no futuro”, afirma o médico.

Estudos demonstram que idosos que realizam atividades físicas regulares têm 50% menos risco de sofrer quedas graves em comparação aos que são sedentários. Além disso, exercícios de fortalecimento muscular podem reduzir em até 30% o risco de fraturas em idosos, como mostrado em pesquisa da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG).

Além disso, é importante não negligenciar os músculos do abdômen e dos membros superiores. Eles são essenciais para a mobilidade geral do corpo e ajudam a manter a força no dia a dia, facilitando as atividades cotidianas.

Nunca é tarde para começar

Embora seja ideal começar a prática de exercícios desde mais jovem, nunca é tarde para iniciar, mesmo que o idoso já tenha perdido parte da massa muscular ou apresente algum grau de limitação na mobilidade. O médico ressalta que a prática de atividades físicas, adaptadas à capacidade de cada pessoa, pode trazer benefícios significativos, melhorando a qualidade de vida e prevenindo complicações ortopédicas no futuro.

“Mesmo que a mobilidade já esteja reduzida, iniciar um programa de exercícios pode fazer uma grande diferença. A chave está na regularidade e na adaptação dos exercícios para cada pessoa”, orienta o médico.

Estilo de vida saudável é a base

Manter um estilo de vida saudável, que inclua alimentação balanceada, controle de doenças crônicas e, especialmente, exercícios físicos regulares, é o melhor caminho para evitar problemas como dores na coluna, doenças articulares e fraturas. Dr. Ernesto Hoffmann lembra que a prevenção é sempre mais eficaz do que o tratamento das complicações, e a manutenção da saúde física ao longo da vida é a chave para um envelhecimento saudável.

O SanSaúde está comprometido em apoiar você a manter uma vida saudável e ativa, independentemente da idade. Se você ainda não iniciou sua jornada de cuidados com a saúde muscular, procure orientação e comece hoje mesmo.

