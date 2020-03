Governo de SP premia municípios por ações sustentáveis do Programa VerdeAzul

São José do Rio Preto foi a campeã no ranking geral, totalizando 97 pontos, seguida por Bragança Paulista (94,74) e Novo Horizonte (94,23); Votuporanga ficou na 16ª colocação atrás de Fernandópolis, que ficou com a 10ª colocação.

No total, 613 cidades participaram da edição que avaliou programas e iniciativas ambientais realizadas ao longo de 2019. O Governador João Doria anunciou nesta quinta-feira (5) os prêmios Franco Montoro às cidades líderes do ranking do Programa Município VerdeAzul (PMVA), da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. O evento foi realizado no auditório Ulysses Guimarães, no Palácio dos Bandeirantes.

“Todos os 154 municípios que receberão o prêmio merecem aplausos e reconhecimento, mas especialmente os três primeiros colocados por alcançarem o patamar de excelência nesse programa”, disse o Governador. As cidades líderes do PMVA foram São José do Rio Preto, Bragança Paulista e Novo Horizonte.

Ao todo, 92 cidades receberam certificação por notas também acima de 80 pontos e 62 foram qualificadas ao obterem notas entre 60 e 79,9 no ranking geral até 100. São José do Rio Preto foi a campeã no ranking geral, totalizando 97 pontos, seguida por Bragança Paulista (94,74) e Novo Horizonte (94,23). O PMVA tem o propósito de incentivar, apoiar e medir de maneira descentralizada a agenda ambiental em todas as regiões de São Paulo. Votuporanga ficou na 16ª colocação atrás de Fernandópolis, que ficou com a 10ª colocação.

Atualmente, os 613 municípios participantes colocam em prática 85 tarefas divididas em dez diretrizes da agenda ambiental local com base em temas estratégicos como Município Sustentável; Estrutura e Educação Ambiental; Conselho Ambiental; Biodiversidade; Gestão das Águas; Qualidade do Ar; Uso do Solo; Arborização Urbana; e Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos.

“Nós temos o dever de fomentar políticas públicas de desenvolvimento sustentável. Este programa nos aproxima das prefeituras para entendermos suas demandas e unirmos esforços. É a oportunidade de inovar e disseminar ações entre as cidades”, afirmou o Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente Marcos Penido.

Em 2019, foram capacitadas 384 pessoas em 151 municípios nas diversas regiões do estado. Durante os trabalhos, os interlocutores votaram sobre a mudança do calendário do programa para evitar coincidência de datas com as eleições municipais.

“A dedicação dos interlocutores e suplentes é o cerne desse programa contínuo de respeito ao meio ambiente e às pessoas”, disse o coordenador do PMVA, José Walter Figueiredo.

Outras cidades que receberam o troféu Franco Montoro foram Itu (93,39), Santo Antônio da Alegria (90,04), Santa Fé do Sul (89,91), Presidente Prudente (91,26), Bragança Paulista (94,74), Junqueirópolis (87,31), Ribeirão Preto (90,60), Guararema (90,70), Sertãozinho (91,47), São Pedro do Turvo (92,57), São Bento do Sapucaí (86,76), Penápolis (86,90), Itanhaém (89,65), Mogi das Cruzes (86,26), Coronel Macedo (82,75) e Gabriel Monteiro (89,60).