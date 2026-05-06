Governo atualiza classificação indicativa de redes sociais, jogos e eleva faixa etária do YouTube

Nova regulamentação amplia controle sobre conteúdos digitais, exige verificação de idade e redefine acesso de crianças e adolescentes a plataformas on-line.

@caroline_leidiane

A classificação indicativa de 16 redes sociais e jogos eletrônicos foi atualizada pelo Governo Federal como parte da implementação do chamado ECA Digital, conjunto de normas que amplia a proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual.

Entre as mudanças mais recentes está a elevação da classificação do YouTube, que passou de 14 para 16 anos após análise técnica do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A reclassificação, segundo o Governo, tem caráter informativo e busca alertar usuários e responsáveis sobre a presença de conteúdos considerados inadequados para faixas etárias mais jovens.

A atualização integra um pacote mais amplo de medidas previsto no Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, legislação que entrou em vigor em março deste ano e estabelece novas obrigações para plataformas digitais, incluindo redes sociais, jogos eletrônicos e serviços de vídeo.

Para a definição da classificação, foram considerados critérios que vão desde a presença de conteúdos de natureza sexual, uso de drogas, linguagem imprópria e violência até aspectos estruturais das plataformas, como sistemas de recomendação algorítmica, interação entre usuários — inclusive com adultos desconhecidos —, inserção de publicidade e possibilidade de compras on-line.

Nova regulação amplia dever das empresas no ambiente digital

Com a nova regulamentação, as plataformas passam a ter responsabilidade ampliada sobre o controle de acesso de menores. Entre as principais exigências estão a implementação de mecanismos eficazes de verificação de idade — substituindo a autodeclaração — e a oferta de ferramentas de controle parental.

Além disso, empresas devem identificar e remover conteúdos prejudiciais, como violência extrema, exploração sexual, cyberbullying e incentivo à automutilação, podendo ser penalizadas em caso de descumprimento.

A atualização da classificação indicativa também atingiu outras plataformas digitais. Redes sociais como TikTok, Kwai, Pinterest e LinkedIn passaram a ter recomendação mínima de 16 anos, enquanto serviços como WhatsApp e Messenger tiveram ajustes intermediários, para 14 anos.

Jogos como Roblox, Fortnite e Free Fire também passaram a ser considerados não recomendados para menores de 16 anos. Já Minecraft, teve sua classificação alterada de livre para não recomendado para menores de 14 anos.

Considerado um dos marcos regulatórios mais abrangentes da América Latina, o ECA Digital busca adaptar a proteção prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente ao ecossistema on-line, impondo novas camadas de segurança em um ambiente marcado pela rápida circulação de conteúdos e pela intensa presença de jovens usuários.

‘Novela das Frutas’ entra no radar do Governo

A nota técnica do Governo que embasou a reclassificação do YouTube para 16 anos aponta especificamente a circulação de animações como um fator de risco relevante, sobretudo aquelas que combinam estética infantil com conteúdo adulto.

Entre os exemplos citados está a chamada “Novela das Frutas”, uma série de vídeos produzidos com uso de inteligência artificial que viralizou recentemente nas redes sociais.

O ponto crítico, segundo o documento, é o descompasso entre forma e conteúdo: embora visualmente esses vídeos utilizem personagens lúdicos — como frutas antropomorfizadas —, o enredo incorpora temas de alta carga sensível, como violência doméstica, abuso, tráfico de drogas e situações de sofrimento extremo.

A análise técnica ressalta que esse tipo de material tende a atrair o público infantojuvenil pela aparência aparentemente inofensiva, mas expõe crianças e adolescentes a narrativas com forte impacto psicológico. Em alguns casos, há descrição de cenas com tortura, violência explícita e sofrimento prolongado de personagens, o que intensifica o potencial de dano emocional.

Esse enquadramento foi determinante para elevar a classificação indicativa, já que, dentro dos critérios do sistema brasileiro, conteúdos que envolvem violência extrema, sexualidade e drogas — ainda que em contexto ficcional ou animado — justificam recomendação para maiores de 16 anos.

Em síntese, a menção à “Novela das Frutas” não é pontual ou ilustrativa: ela funciona como evidência de um fenômeno mais amplo — a proliferação de conteúdos gerados por IA que tensionam os critérios tradicionais de classificação ao misturar linguagem infantil com temáticas adultas.