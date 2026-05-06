Ônibus escolar atropela e mata idosa em Catanduva 

Uma idosa, de 87 anos, morreu após ser atropelada por um ônibus escolar municipal no início da noite desta terça-feira (5.mai), na Avenida Maranguape, no bairro Parque Residencial Flamingo, em Catanduva/SP.
Segundo a Guarda Civil Municipal, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Até a última atualização desta reportagem, a identidade dela não havia sido divulgada.
De acordo com a Prefeitura de Catanduva, no ônibus estavam apenas o motorista e uma monitora, que seguiam para a escola para buscar alunos. Os dois não se feriram.
Após o acidente, outro veículo foi enviado para fazer o transporte dos estudantes. O motorista do ônibus fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ainda segundo a Prefeitura, o condutor está abalado.
A Polícia Científica foi acionada e realizou a perícia no local. As causas do acidente serão investigadas.