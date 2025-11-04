Gómez e Allan treinam no Palmeiras; Weverton trabalha no campo 

Verdão enfrenta o Santos às 21h30 da quinta-feira, no Allianz Parque, pelo Brasileiro.

Após a folga de segunda-feira, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol nesta terça para a atividade regenerativa do elenco.

O zagueiro Gustavo Gómez e o meio-campista Allan, preservados no fim de semana pelo desgaste sofrido na semifinal da Libertadores, treinaram normalmente.

Entre os atletas em recuperação de lesão, Paulinho e Lucas Evangelista cumpriram cronograma da parte interna do centro de excelência. E Weverton trabalhou na parte interna e também no gramado com os preparadores de goleiro Rogério Godoy e Thales Damasceno.

Os titulares na vitória sobre o Juventude, que aconteceu no domingo, fizeram trabalhos na sala de recovery e neurociência, enquanto os demais foram a campo para atividades técnicas e táticas.

O Palmeiras inicia agora a preparação para enfrentar o Santos, às 21h30 da quinta-feira, no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Brasileiro.

Dessa vez, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com o volante Aníbal Moreno, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

*Com informações do ge