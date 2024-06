Atletas de Votuporanga brilham na 1ª Corrida Elite Run 

A prova de 6,5 km, em Santa Clara d’Oeste/SP, foi disputada por aproximadamente 250 atletas, com destaque para a votuporanguense Karina Franzin.

A equipe de pedestrianismo, SEESL/AVOA, de Votuporanga/SP brilhou na 1ª Corrida Elite Run, disputada no último domingo (16.jun), em Santa Clara d’Oeste/SP. A prova de 6,5 km teve largada às 7h30, em frente à Prefeitura, reunindo aproximadamente 250 atletas de diversas regiões do Brasil. Evento também contou com uma caminhada de 3 km.

Por sua vez, atletas de Votuporanga conquistaram resultados expressivos. Confira:

Karina Franzin: Campeã Geral Feminino

Julia Nunes: 3ª colocada na categoria 20/24 anos

Vanessa Trindade: 5ª colocada na categoria 35/39 anos

Robson Trindade: 3º colocado na categoria 40/44 anos

José Carvalho: 3º colocado na categoria 60/64 anos

Genivaldo Evangelista: 4º colocado na categoria 60/64 anos

Lucas Alberto: 5º colocado na categoria 25/29 anos

Jose Medalha: 6º colocado na categoria 60/64 anos

Mauricio Padilha: 8º colocado na categoria 55/59 anos

A equipe contou com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga que disponibilizou o transporte.