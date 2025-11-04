Lançamento de poema marca o Novembro Azul e reforça a importância da saúde do homem

Divulgação nas unidades da Biblioteca leva a assinatura da Profa. Ma. Karina de Oliveira.

A arte em favor da vida: esse é o espírito que inspira o lançamento do poema “Lembrete Azul”, obra que celebra o Novembro Azul, movimento mundial que incentiva práticas de cuidado e o enfrentamento do preconceito em torno das questões de saúde masculina.

O poema, de autoria da Profa. Ma. Karina de Oliveira, está disponibilizado ao público nas duas bibliotecas da Unifev, em filipetas e murais, como parte das ações educativas do Núcleo de Cultura e Artes (NCA) e da Biblioteca. Com sensibilidade poética, o texto convida à reflexão sobre o autocuidado, o rompimento de tabus e a valorização da vida.

“A poesia surge como forma de expressão acolhedora, capaz de despertar a reflexão e a sensibilidade, visando transformar o ato informativo em uma ação efetiva, aproximando arte e saúde, razão e emoção”, destaca Karina, autora também do poema “Lembrete Rosa”, lançado em outubro.

Mais do que uma homenagem simbólica, o lançamento do poema busca ampliar o diálogo sobre a importância da prevenção e do autocuidado para todos.

Lembrete Azul

Novembro é convite

pra se olhar,

se escutar,

e se cuidar.