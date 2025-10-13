Gestão é o tema do próximo encontro do NJE do Ciesp Noroeste Paulista

Com palestra de Luccas Riedo, o encontro tem como objetivo discutir métodos para aprimorar a gestão e superar os desafios do mercado atual.

Um dos grandes desafios enfrentados pelos empresários na atualidade é a gestão eficiente dos negócios. Pensando nisso, o Ciesp Noroeste Paulista promove, nesta terça-feira (14.out), às 18h30, mais uma edição do Encontro do Núcleo de Jovens Empreendedores (NJE), que contará com a participação especial de Luccas Riedo, responsável por ministrar uma palestra sobre “Gestão”.

Durante o encontro, Riedo, ex-CEO e ex-Chief of Staff do G4 Educação, irá compartilhar experiências e cases sobre gestão, abordando os principais obstáculos enfrentados pelos empreendedores e estratégias para superá-los.

“Os encontros do NJE têm sido um sucesso, reunindo jovens empreendedores e também aqueles que chamo de ‘jovens de espírito’. Nosso objetivo é trazer temas essenciais para o desenvolvimento industrial e empresarial. Esta edição, focada em gestão, é voltada a quem deseja construir negócios sólidos e inovadores, promovendo uma troca de conhecimento extremamente rica para todos os participantes”, destaca Matheus Camargo, diretor do NJE do Ciesp Noroeste Paulista.

O NJE é uma iniciativa do Ciesp Noroeste Paulista que visa promover o desenvolvimento pessoal e profissional de jovens empreendedores, fortalecendo o networking e o protagonismo empresarial na região.

O evento será realizado na sede do Ciesp Noroeste Paulista, e as inscrições podem ser feitas pelo link disponível na bio do Instagram oficial da entidade ou pelos telefones: (17) 3231-0876 | (17) 98215-0910 (WhatsApp)