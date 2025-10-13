CAV anuncia a contratação de Rodolfo 

O meia-atacante compõe um pacote de 14 nomes já anunciados pelo Votuporanguense para a temporada 2026. Pré-temporada começa em novembro.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou nesta segunda-feira (13.out) a contratação de Rodolfo de Almeida Guimarães, o novo reforço para a temporada 2026. Natural de Mesquita/RJ, o meia-atacante de 32 anos, 1,73m de altura e canhoto, atua como meia ofensivo e também pela ponta direita, sendo conhecido por sua técnica apurada, velocidade e capacidade de decisão.

Rodolfo tem passagens por grandes clubes do futebol brasileiro e internacional, como CRB, Mirassol, São Bento, Al-Hazm (Arábia Saudita), Jeonnam Dragons e Cheonan City (Coreia do Sul), além de Portuguesa Santista, CSA, Noroeste, Brasiliense, XV de Piracicaba e Retrô FC.

Em 2024, conquistou o acesso ao Paulistão com o Noroeste, e em 2025 defendeu o XV de Piracicaba em toda a disputa da Série A2, sendo um dos destaques da competição.

Mais um destaque que chega para vestir o manto do CAV e fortalecer o elenco na busca pelo sonho do acesso à elite do futebol paulista em 2026.

O elenco da Pantera Alvinegra para 2026 vai ganhando forma

Agora são 14 as contratações do Votuporanguense para a Série A2 do ano que vem. Confira abaixo a relação de anunciados:

Goleiros: Gabriel Félix, Pablo Caíque e Felipão;

Zagueiros: Amorim, Matheusão e PV;

Laterais: Vinicius Baracioli (lateral-direito);

Meio-campistas: Alison Silva, Fernandinho, Luiz Thiago e Rodolfo;

Atacantes: Orlando Júnior, Caio Mancha e Anderson Feijão;

O CAV terminou a A2 deste ano na 13ª colocação, com 17 pontos, e ficou de fora da Copa Paulista, torneio que compõe o calendário no segundo semestre. Para 2026, o Votuporanguense contratou o técnico Paulo Roberto Santos – “Rei do Acesso”.

A pré-temporada têm previsão de início no mês de novembro, quando os atletas se apresentarão oficialmente ao clube.