Festa das Nações une cultura e solidariedade em Votuporanga 

Evento gratuito será realizado de 10 a 12 de abril, no Centro de Eventos ‘Helder Henrique Galera’, com expectativa de público de até cinco mil pessoas e renda integral destinada a entidades assistenciais.

@caroline_leidiane

Votuporanga se prepara para receber um dos eventos mais abrangentes do calendário cultural e solidário do município. A Festa das Nações, que será realizada de 10 a 12 de abril, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, propõe uma imersão em diferentes culturas por meio de gastronomia, dança, música e convivência coletiva — com um propósito central: fortalecer o trabalho de entidades assistenciais da cidade.

A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Votuporanga e pelo Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Votu Solidária e apoio da Câmara Municipal. O evento também conta com patrocinador master e reúne a participação de entidades assistenciais, clubes de serviço e associações do município.

A expectativa é receber entre quatro e cinco mil pessoas ao longo dos três dias de programação, que também contará com parque de diversões para as crianças e ampla divulgação regional.

Da ideia à realização

A origem da festa está diretamente ligada ao trabalho desenvolvido pela Votu Solidária nos últimos anos. Segundo o presidente da associação, o médico Luciano Melo, a proposta de um evento de maior porte já era pensada desde o início das ações dos participantes.

“A Votu Solidária nasceu por meio de um grupo de pessoas da sociedade civil que se uniram na época da pandemia e, desde então, passaram a ajudar as entidades assistenciais. Com o objetivo de realizar um evento maior, de caráter filantrópico, com renda totalmente voltada a essas instituições, surgiu a ideia da Festa das Nações. No ano passado, nós da Votu Solidária procuramos a Prefeitura para a parceria”, explica ele.

Rede de apoio e impacto social

A Festa das Nações mobiliza uma ampla rede de colaboração, reunindo entidades assistenciais e parceiros da sociedade civil na organização do evento.

De acordo com Melo, a iniciativa envolve diferentes segmentos em torno de um objetivo comum: “Estamos com 28 entidades assistenciais que vão trabalhar no evento e também receberão a renda arrecadada. Além disso, contamos com 11 clubes de serviço como parceiros na organização — eles atuam no apoio ao evento, mas não serão beneficiados financeiramente. Entre esses parceiros estão duas lojas maçônicas, dois Rotarys, o Lions Clube de Votuporanga, Rotaract, DeMolay e Arco-Íris, além da Associação Italiana e da Colônia Japonesa. É um grupo bastante grande de pessoas reunidas com o objetivo de colaborar com a realização da festa”, afirma.

O impacto social é o eixo estruturante da proposta. As entidades contempladas desenvolvem diferentes frentes de atuação no município, atendendo públicos diversos em situação de vulnerabilidade.

“O principal objetivo é angariar recursos para o trabalho dessas entidades. Cada uma delas realiza um trabalho assistencial muito importante na cidade: há creches, lares de idosos e instituições que distribuem alimentos e cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade. O evento surge justamente para fortalecer e apoiar essas ações sociais”, justifica.

Viagem cultural por sete países

No campo cultural, a festa propõe uma experiência sensorial que atravessa fronteiras. Sete nacionalidades estarão representadas — Brasil, Itália, Japão, Arábia, Portugal, Estados Unidos e França — com barracas gastronômicas e apresentações artísticas.

Enquanto percurso para o paladar turístico, o público poderá circular por vasto roteiro de sabores. A culinária japonesa traz guioza, tempurá, hot roll, yakissoba, doraiaki e chips de mandioca, enquanto a árabe reúne kibe frito e cru com coalhada, esfirra e pão sírio. A francesa aposta em croissants salgados e doces, além de quiches e sobremesas como merengue e cestinha de morango, e a italiana apresenta pratos como penne, espaguete, lasanha, rondele, sofioli e mini pizzas. A diversidade se amplia com a barraca americana/portuguesa, que combina hot dog, hambúrguer, batata no cone, bolinho de bacalhau e pastel de Belém, enquanto a brasileira completa o itinerário com opções como pastel frito e espetinhos.

Programação e atrações

A Festa das Nações será realizada nos dias 10 e 11 de abril, no período noturno, das 19h30 às 23h. No dia 12, onde será encerrado o evento, a programação acontece durante o almoço, das 11h às 15h, com a realização de um show de prêmios, que contará com brindes de até cinco mil reais.

A presença do parque de diversões contribui para ampliar o caráter familiar da festa, com uma programação voltada ao público infantil. A estrutura reúne brinquedos como samba, auto pista (bate-bate), barco viking, mini montanha-russa, tobogã, touro mecânico, trenzinho e playground, criando um ambiente de lazer e integração entre gerações.

Com entrada gratuita e caráter 100% filantrópico, a Festa das Nações transforma Votuporanga em um território de encontros — entre culturas, sabores e gestos de solidariedade.

A celebração coletiva ganha sentido nos pratos servidos, nas apresentações e na presença do público, que se traduz em apoio direto às entidades assistenciais do município.

Ao reunir diferentes tradições em um mesmo espaço, o evento associa lazer, convivência e diversidade cultural à arrecadação de recursos para o trabalho socioassistencial desenvolvido na cidade.