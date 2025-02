Palmeiras reavalia reforço na zaga, e Abel cita planos no mercado: “Nomes estão identificados” 

Técnico havia declarado que gostaria da contratação de um defensor, mas aguarda o Paulista para definir se esta é realmente uma necessidade. Janela fecha no dia 28 de fevereiro.

O Palmeiras tem mais 18 dias para contratar reforços nesta janela de transferências, e Abel Ferreira reforçou que a diretoria tem os nomes que ele deseja já identificados.

Após o empate em 1 a 1 com o Água Santa, no domingo, em Brasília/DF, o técnico reforçou que este Campeonato Paulista servirá de avaliação do elenco. Um dos pontos a se discutir é a busca (ou não) por mais um zagueiro no mercado.

“Eu entendo que está todo mundo com os olhos virados para o Palmeiras, mas sabemos onde estamos, que agora temos que ver os jogadores que estão prontos, se precisamos buscar um zagueiro ou não. Saiu um e não entrou ninguém. Temos que ver as necessidades”, resumiu.

O Verdão já estava em busca de um defensor canhoto e nesta janela ainda negociou Vitor Reis com o Manchester City, da Inglaterra.

Os titulares Gustavo Gómez e Murilo permaneceram para 2025, e Naves agora é o reserva imediato. Benedetti, recém-promovido do sub-20, completa a lista de opções no setor.

Quando o Palmeiras já tinha anunciado Facundo Torres e Paulinho, Abel Ferreira havia pedido três contratações: um zagueiro, um meio-campista e um centroavante.

O Verdão anunciou o volante Emiliano Martínez e ainda não acertou com um defensor nem um atacante. O clube tem tido dificuldades para achar um 9 e avalia aguardar a janela antes do Mundial para ir em busca de Vitor Roque, emprestado pelo Barcelona ao Real Betis, da Espanha.

Ainda que a movimentação na janela esteja mais lenta do que muitos torcedores esperavam, Abel Ferreira entende a dificuldade.

“Tive uma conversa com a diretoria antes de sair de férias, agora o mercado tem um tempo, sabemos que há jogadores que eu quero estão identificados. Com nomes, mas minha função não é essa. Entendo que há negociações no momento certo, na hora certa, às vezes não é na hora que queremos, porque do outro lado também tem rivais. Mas está tudo muito claro internamente. Vamos continuar a fazer o nosso caminho”, completou.

Além dos três reforços já anunciados, o Palmeiras tentou as contratações de Claudinho e Andreas Pereira. O primeiro acabou recuando quando a negociação já estava avançada e assinou com o Al-Sadd, do Catar, e com o segundo não houve uma resposta do Fulham, da Inglaterra.

Após a janela que fecha no dia 28 de fevereiro, o Verdão terá mais duas oportunidades de contratar em 2025: entre 2 de junho de 2025 e 10 de junho de 2025, antes da disputa do Mundial de Clubes e de 10 de julho de 2025 a 2 de setembro de 2025.

